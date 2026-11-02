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Українські школи за роки повномасштабної війни втратили кожного п'ятого учня

16:45 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Найбільше зараз школярів навчається у Києві - понад 300 тисяч (колаж РБК-Україна)

У 2026/2027 навчальному році в українських школах навчаються 3,38 млн дітей. Це майже на 850 тисяч, або 20%, менше, ніж на початку повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення директорки департаменту освіти КМДА Олени Фіданян у Facebook.

Де навчається найбільше учнів

Порівняно з попереднім навчальним роком школярів поменшало ще на 95 573. Для порівняння: це майже стільки, скільки учнів навчається в усіх школах Тернопільської області - 94 099.

Найбільше школярів - у Києві: 302,4 тисячі. Це 8,9% від загальної кількості учнів в Україні.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю школярів також увійшли:

  • Дніпропетровська область - 8% від загальної кількості учнів;
  • Львівська - 7,9%;
  • Одеська - 6,8%;
  • Київська - 6,6%.

Така сама послідовність регіонів була й торік.

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Як навчаються школярі

За даними АІКОМ на початок вересня, в середньому по Україні 71,7% учнів комунальних шкіл навчалися очно. У Києві цей показник становив 86,9%.

Дистанційно навчалися 9,6% школярів у середньому по країні та 2% у столиці. Змішаний формат охоплював 11,6% учнів в Україні та 1,2% у Києві. Найвищий показник такого навчання зафіксували на прифронтових територіях - 62,7%.

Водночас Фіданян застерігає, що ці дані не відображають актуальної ситуації наприкінці першої чверті. Освітяни вносять інформацію до системи на початку вересня, а через бойові дії умови навчання в громадах постійно змінюються.

Тому статистика щодо очного, дистанційного та змішаного навчання швидко втрачає актуальність і залежить від інтенсивності бойових дій.

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