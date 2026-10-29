ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Учні 10-11 класів зможуть закінчити навчання у своїх школах: Рада ухвалила закон

15:58 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Учні 10-11 класів зможуть закінчити навчання у своїх школах: Рада ухвалила закон Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

В Україні учні 10-х і 11-х класів зможуть завершити навчання у своїх закладах освіти, незалежно від їх статусу. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який має забезпечити безперервність здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Що передбачає закон

29 жовтня 2026 року парламент ухвалив у першому читанні та в цілому законопроєкт №15082-д щодо завершення навчання учнями, які у 2026-2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою старшої школи.

Документ передбачає, що такі учні зможуть завершити навчання в тому самому закладі загальної середньої освіти, до якого їх зарахували або перевели, або в його правонаступника.

Це стосується й закладів, які вже реорганізували або перепрофілювали в гімназії. Для них передбачили спрощену процедуру видачі або переоформлення ліцензій, щоб вони могли забезпечити завершення навчання старшокласників до кінця 2027-2028 навчального року.

Реформа старшої школи

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв тестують нову модель навчання для 10-12 класів. Учні зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення, а повноцінний запуск реформи старшої школи запланований на 1 вересня 2027 року.

Також ми писали, що з 1 вересня 2027 року після 9 класу школярі зможуть обирати між академічним ліцеєм із навчанням у 10-12 класах і професійним коледжем. На оновленій карті МОН можна перевірити майбутню мережу ліцеїв у своїй громаді, а в академічних ліцеях учні зможуть обирати профіль навчання відповідно до своїх інтересів і планів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Освіта в Україні Школа Верховна рада
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою