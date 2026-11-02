Украинские школы за годы полномасштабной войны потеряли каждого пятого ученика

В 2026/2027 учебном году в украинских школах обучается 3,38 млн детей. Это почти на 850 тысяч, или 20% меньше, чем в начале полномасштабной войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора департамента образования КГГА Елены Фиданян в Facebook.
По сравнению с предыдущим учебным годом школьников уменьшилось еще на 95573. Для сравнения: это почти столько, сколько учеников учится во всех школах Тернопольской области - 94099.
Больше школьников - в Киеве: 302,4 тысячи. Это 8,9% от общего числа учеников в Украине.
В пятерку регионов с наибольшим количеством школьников также вошли:
Такая же последовательность регионов была и в прошлом.
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По данным АИКОМ на начало сентября, в среднем по Украине 71,7% учеников коммунальных школ обучались очно. В Киеве этот показатель составил 86,9%.
Дистанционно обучалось 9,6% школьников в среднем по стране и 2% в столице. Смешанный формат охватывал 11,6% учеников в Украине и 1,2% в Киеве. Самый высокий показатель такого обучения зафиксировали на прифронтовых территориях - 62,7%.
В то же время Фиданян предостерегает, что эти данные не отражают актуальную ситуацию в конце первой четверти. Педагоги вносят информацию в систему в начале сентября, а из-за боевых действий условия обучения в громадах постоянно меняются.
Поэтому статистика по очному, дистанционному и смешанному обучению быстро теряет актуальность и зависит от интенсивности боевых действий.
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