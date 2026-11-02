RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинские школы за годы полномасштабной войны потеряли каждого пятого ученика

16:45 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Больше всего сейчас школьников учится в Киеве - более 300 тысяч (коллаж РБК-Украина)

В 2026/2027 учебном году в украинских школах обучается 3,38 млн детей. Это почти на 850 тысяч, или 20% меньше, чем в начале полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора департамента образования КГГА Елены Фиданян в Facebook.

Где учится больше всего учеников

По сравнению с предыдущим учебным годом школьников уменьшилось еще на 95573. Для сравнения: это почти столько, сколько учеников учится во всех школах Тернопольской области - 94099.

Больше школьников - в Киеве: 302,4 тысячи. Это 8,9% от общего числа учеников в Украине.

В пятерку регионов с наибольшим количеством школьников также вошли:

  • Днепропетровская область - 8% от общего количества учеников;
  • Львовская - 7,9%;
  • Одесская - 6,8%;
  • Киевская - 6,6%.

Такая же последовательность регионов была и в прошлом.

Читайте также: Ученики 10-11 классов смогут закончить обучение в своих школах: Рада принял закон

Как учатся школьники

По данным АИКОМ на начало сентября, в среднем по Украине 71,7% учеников коммунальных школ обучались очно. В Киеве этот показатель составил 86,9%.

Дистанционно обучалось 9,6% школьников в среднем по стране и 2% в столице. Смешанный формат охватывал 11,6% учеников в Украине и 1,2% в Киеве. Самый высокий показатель такого обучения зафиксировали на прифронтовых территориях - 62,7%.

В то же время Фиданян предостерегает, что эти данные не отражают актуальную ситуацию в конце первой четверти. Педагоги вносят информацию в систему в начале сентября, а из-за боевых действий условия обучения в громадах постоянно меняются.

Поэтому статистика по очному, дистанционному и смешанному обучению быстро теряет актуальность и зависит от интенсивности боевых действий.

Читайте также, что в КГГА объяснили, как могут работать школы Киева во время отключений света и воды.

Раньше мы писали о том, как родители оценивают меню и качество еды в школьных столовых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ШколаОбразование в Украине