Українські рятувальники прибули в Словенію для ліквідації наслідків повені

Українські рятувальники почали відновлювальні роботи після повені у Словенії. Загалом від України було направлено понад 50 спеціалістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій України.
"51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Республіці Словенія Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця", - повідомили в службі.
За даними ДСНС, рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.
"Проведено робочу нараду з представником RDC - органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади", - пояснили рятувальники.
Станом на зараз, для українських рятувальників визначені 2 основні локації для роботи в руслі річки Дрета.
Головні завдання - це:
В службі пояснили, що робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії.
"Для її виконання фахівці ДСНС мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Роботи заплановано провести протягом декількох днів. Після чого будуть визначені нові локації", - додали в ДСНС.
Масштабна повінь у Словенії
Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.
Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.
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