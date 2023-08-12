Українські рятувальники прибули в Словенію для ліквідації наслідків повені

"51 український рятувальник та 19 одиниць техніки розпочали відновлювальні роботи у Республіці Словенія Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця", - повідомили в службі.

За даними ДСНС, рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

"Проведено робочу нараду з представником RDC - органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади", - пояснили рятувальники.

Станом на зараз, для українських рятувальників визначені 2 основні локації для роботи в руслі річки Дрета.

Головні завдання - це:

облаштування дамби для берегоукріплення,

розширення та зміна русла річки,

водовідведення,

очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода.

В службі пояснили, що робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії.

"Для її виконання фахівці ДСНС мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Роботи заплановано провести протягом декількох днів. Після чого будуть визначені нові локації", - додали в ДСНС.

Масштабна повінь у Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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