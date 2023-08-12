Украинские спасатели прибыли в Словению для ликвидации последствий наводнения

Украинские спасатели начали восстановительные работы после наводнения в Словении. Всего от Украины было направлено более 50 специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"51 украинский спасатель и 19 единиц техники начали восстановительные работы в Республике Словения Сейчас сводный отряд ГСЧС выполняет восстановительные работы в районе поселка Речица", - сообщили в службе.
По данным ГСЧС, спасатели развернули передвижной пункт управления, медицинский пункт, а также организовали связь и определили порядок привлечения людей и техники для ликвидации последствий наводнения.
"Проведено рабочее совещание с представителем RDC - органа управления Европейского механизма гражданской защиты, координирующего работу спасательных служб из всех стран, которые здесь работают и с местными органами власти", - пояснили спасатели.
По состоянию на сейчас, для украинских спасателей определены 2 основные локации для работы в русле реки Дрета.
Главные задачи - это:
В службе объяснили, что работа сверхсложная, ведь спасателям приходится постоянно работать в стремительном течении.
"Для ее выполнения специалисты ГСЧС имеют и применяют тяжелую инженерную технику, в частности 5 гусеничных экскаваторов. Работы запланировано провести в течение нескольких дней. После чего будут определены новые локации", - добавили в ГСЧС.
Масштабное наводнение в Словении
Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина готова предоставить Словении вертолет для проведения спасательных операций из-за масштабного наводнения в стране.
Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.
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