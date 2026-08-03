UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські рятувальники прибули до Франції гасити масштабну лісову пожежу

04:57 03.08.2026 Пн
2 хв
Українську команду визнали найчисельнішою серед усіх залучених країн
aimg Катерина Коваль
Фото: робота українських рятувальників у Франції (t.me/dsns_telegram)

Зведений загін ДСНС прибув до французького департаменту Жиронда, аби допомогти у ліквідації масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 42 тисячі гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Наскільки масштабна пожежа

Заступник начальника з оперативної діяльності Департаментської пожежно-рятувальної служби (SDIS 33) Орельєн Петі повідомив, що площа пожежі становить близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягає 240 кілометрів.

Яку роль відведуть українцям

Після прибуття українська команда провела робочу зустріч із керівництвом французької служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС.

Французька сторона зазначила, що українські фахівці працюватимуть саме на найскладніших ділянках - їхній практичний досвід вважають унікальним і високо цінують партнери.

Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн.

Фото: рятувальники ДСНС долучилися до робіт у Франції (t.me/dsns_telegram)

Що вже встигли зробити рятувальники

Одразу після зустрічі загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха. Українські фахівці провели рекогносцировку місцевості, оцінили оперативну обстановку та оглянули локації, де вже розпочали гасіння пожежі та стримування вогню.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон уже скликав кризову нараду через масштабні лісові пожежі, що охопили країну.

Вогонь уже знищив десятки тисяч гектарів лісу, а тисячі людей були змушені евакуюватись зі своїх домівок. Синоптики тим часом попереджають про нову хвилю екстремальної спеки, яка може ще більше ускладнити ситуацію.

29 липня Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти Франції в боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНСФранціяПожежа