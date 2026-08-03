Українські рятувальники прибули до Франції гасити масштабну лісову пожежу

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон уже скликав кризову нараду через масштабні лісові пожежі, що охопили країну.

Вогонь уже знищив десятки тисяч гектарів лісу, а тисячі людей були змушені евакуюватись зі своїх домівок. Синоптики тим часом попереджають про нову хвилю екстремальної спеки, яка може ще більше ускладнити ситуацію.

29 липня Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти Франції в боротьбі з масштабними лісовими пожежами.