Украинские спасатели прибыли во Францию тушить масштабный лесной пожар

Сводный отряд ГСЧС прибыл во французский департамент Жиронда, чтобы помочь в ликвидации масштабного лесного пожара, охватившего более 42 тысяч гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Заместитель начальника по оперативной деятельности Департаментской пожарно-спасательной службы (SDIS 33) Орельен Пети сообщил, что площадь пожара составляет около 42 тысяч гектаров, а ее периметр составляет 240 километров.
По прибытии, украинская команда провела рабочую встречу с руководством французской службы и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.
Французская сторона отметила, что украинские специалисты будут работать именно на сложных участках - их практический опыт считают уникальным и высоко ценят партнеры.
В настоящее время Украина представляет многочисленную международную команду среди всех привлеченных стран.
Сразу после встречи отряд отправился непосредственно в район стихийного бедствия. Украинские специалисты провели рекогносцировку местности, оценили оперативную обстановку и осмотрели локации, где уже приступили к тушению пожара и сдерживанию огня.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уже созвал кризисное совещание из-за охвативших страну масштабных лесных пожаров.
Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров леса, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Синоптики тем временем предупреждают о новой волне экстремальной жары, которая может еще больше усугубить ситуацию.
29 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами.