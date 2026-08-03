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Украинские спасатели прибыли во Францию тушить масштабный лесной пожар

04:57 03.08.2026 Пн
2 мин
Украинскую команду признали самой многочисленной из всех привлеченных стран
aimg Екатерина Коваль
Фото: работа украинских спасателей во Франции (t.me/dsns_telegram)

Сводный отряд ГСЧС прибыл во французский департамент Жиронда, чтобы помочь в ликвидации масштабного лесного пожара, охватившего более 42 тысяч гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Насколько масштабен пожар

Заместитель начальника по оперативной деятельности Департаментской пожарно-спасательной службы (SDIS 33) Орельен Пети сообщил, что площадь пожара составляет около 42 тысяч гектаров, а ее периметр составляет 240 километров.

Какую роль отведут украинцам

По прибытии, украинская команда провела рабочую встречу с руководством французской службы и представителями Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

Французская сторона отметила, что украинские специалисты будут работать именно на сложных участках - их практический опыт считают уникальным и высоко ценят партнеры.

В настоящее время Украина представляет многочисленную международную команду среди всех привлеченных стран.

Фото: спасатели ГСЧС присоединились к работам во Франции (t.me/dsns_telegram)

Что уже успели сделать спасатели

Сразу после встречи отряд отправился непосредственно в район стихийного бедствия. Украинские специалисты провели рекогносцировку местности, оценили оперативную обстановку и осмотрели локации, где уже приступили к тушению пожара и сдерживанию огня.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уже созвал кризисное совещание из-за охвативших страну масштабных лесных пожаров.

Огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров леса, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Синоптики тем временем предупреждают о новой волне экстремальной жары, которая может еще больше усугубить ситуацию.

29 июля Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Франции в борьбе с масштабными лесными пожарами.

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