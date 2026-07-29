Масштабні пожежі охопили Францію: горять десятки тисяч гектарів лісу, людей евакуюють

На південному заході Франції влада евакуювала майже чотири тисячі людей із туристичних районів Атлантичного узбережжя через масштабні лісові пожежі. Ситуацію може погіршити нова хвиля спеки, яка очікується найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Евакуацію оголосили в районі курорту Лакано на захід від Бордо, де пожежники продовжують стримувати велике займання. За даними французької влади, вогонь у департаменті Жиронда вже охопив близько 42 тисяч гектарів - площу, що приблизно в чотири рази перевищує територію Парижа.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав ситуацію найсерйознішою кризою такого типу з часів Другої світової війни.

Водночас синоптики прогнозують повернення екстремальної спеки, через що ризик нових загорянь залишається дуже високим.

Пожежі тривають і в інших регіонах Франції, зокрема у департаменті Вар, хоча там рятувальникам вдалося частково взяти вогонь під контроль.

Пожежі в Іспанії

Тим часом в Іспанії найбільше занепокоєння викликає масштабна пожежа в провінції Авіла, яка вже стала найбільшою в історії країни. Вона охопила близько 50 тисяч гектарів.

За інформацією видання, за останній тиждень через лісові пожежі у Франції, Іспанії та Італії були змушені залишити свої домівки або місця відпочинку близько 330 тисяч людей.

Водночас у деяких районах Іспанії, де ситуація покращилася, влада вже почала поступово скасовувати накази про евакуацію.