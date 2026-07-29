Україна готова допомогти Франції з лісовими пожежами, - Зеленський

Україна готова допомогти Франції приборкати масштабні пожежі, які наразі вирують в країні.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

29 липня глава держави розкрив подробиці своєї телефонної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Емманюель розповів про масштабні пожежі у Франції. Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу", - розповів Зеленський.

За його словами, українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

Окрім того, президент України розповів Макрону деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США, які відбулися 28 липня.

На переконання Зеленського, важливо використати кожен шанс, що здатний наблизити Україну до миру, а також скоординувати спільні кроки.

"Говорили також детально про підготовку до зими - постачання пакетів для ППО й енергетики, яких ми потребуємо. Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну", - підсумував Зеленський.