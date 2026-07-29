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Україна готова допомогти Франції з лісовими пожежами, - Зеленський

14:16 29.07.2026 Ср
2 хв
Президенти обговорили, як саме може посприяти Київ
aimg Юлія Капітонова
Україна готова допомогти Франції з лісовими пожежами, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна готова допомогти Франції приборкати масштабні пожежі, які наразі вирують в країні.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

29 липня глава держави розкрив подробиці своєї телефонної розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Емманюель розповів про масштабні пожежі у Франції. Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу", - розповів Зеленський.

За його словами, українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

Окрім того, президент України розповів Макрону деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США, які відбулися 28 липня.

На переконання Зеленського, важливо використати кожен шанс, що здатний наблизити Україну до миру, а також скоординувати спільні кроки.

"Говорили також детально про підготовку до зими - постачання пакетів для ППО й енергетики, яких ми потребуємо. Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну", - підсумував Зеленський.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Макрон скликав кризову нараду через масштабні пожежі у Франції.

Окрім того, ми повідомляли, що в країні палають десятки тисяч гектарів лісу, а людей масово евакуюють.

На тлі останніх подій синоптики попередили про повернення екстремальної спеки. Це означає, що в Франції ризик нових пожеж залишається дуже високим.

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