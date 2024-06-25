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Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території РФ (відео)

Фото: розвідники уразили польовий склад боєприпасів на території РФ (ілюстративне фото militarist ua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів ворога в Ольховатському районі Воронезької області. Результати їхньої роботи Головне управління розвідки оприлюднило в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначається, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. 
 
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.

ГУР знищує ворожу техніку та окупантів

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, група ГУР атакувала одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Також напередодні Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму.

Також українські розвідники знищили біля Криму російський буксир "Сатурн".

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