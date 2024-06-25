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Украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов врага на территории РФ (видео)

Фото: разведчики поразили полевой склад боеприпасов на территории РФ (иллюстративное фото militarist ua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, поразили полевой состав боеприпасов врага в Ольховатском районе Воронежской области. Результаты работы Главное управление разведки обнародовало в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечается, операцию провели воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

"Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры состава, похоже, будет взрываться еще долго", - говорится в сообщении.

ГУР уничтожает вражескую технику и окупантов

Напомним, как сообщалось ранее, группа ГУР атаковала одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.

Также накануне Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Также украинские разведчики уничтожили возле Крыма российский буксир "Сатурн".

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