Украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов врага на территории РФ (видео)

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, поразили полевой состав боеприпасов врага в Ольховатском районе Воронежской области. Результаты работы Главное управление разведки обнародовало в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.
Как отмечается, операцию провели воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.
"Ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры состава, похоже, будет взрываться еще долго", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщалось ранее, группа ГУР атаковала одну из новейших радиолокационных станций россиян "Подлет". Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.
Также накануне Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Также украинские разведчики уничтожили возле Крыма российский буксир "Сатурн".
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