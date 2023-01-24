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Українські розвідники провели нічний рейд на лівобережжя Херсонської області (відео)

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Нова Каховка, Вівторок 24 січня 2023 22:04
Українські розвідники провели нічний рейд на лівобережжя Херсонської області (відео) Ілюстративне фото: українські розвідники провели нічний рейд на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники вночі пробралися до тилу окупантів у районі Нової Каховки (Херсонська область). Їм вдалося знищити командний пункт росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

За інформацією ГУР, у ніч з 23 на 24 січня група розвідників провела рейд на тимчасово окуповану частину Херсонської області.

Незважаючи на мінування берегової лінії та ворожі фортифікаційні споруди, спецназу ГУР вдалося висадитись на лівому березі регіону.

"Вступивши в бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будівлю, в якій знаходився командний пункт", - сказано в повідомленні.

При цьому росіяни сприйняли висадку як спробу прорвати їхню лінію оборони - вони одразу залучили до бою підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. Завдяки цьому розвідка одержала дані про те, де знаходяться ворожі резерви.

"Під час бою ворог зазнав суттєвих втрат. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР-82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулася на правий берег Дніпра", - додають у ГУР.

Фото: наслідки рейду ГУР (t.me/DIUkraine)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 січня бійці ЗСУ підбили катер, за допомогою якого російські окупанти хотіли висадитися на один з островів у Херсонській області.

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