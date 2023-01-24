Украинские разведчики провели ночной рейд на левобережье Херсонской области (видео)

Украинские разведчики ночью пробрались в тыл оккупантов в районе Новой Каховки (Херсонская область). Им удалось уничтожить командный пункт россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

По информации ГУР, в ночь с 23 на 24 января группа разведчиков провела рейд на временно оккупированную часть Херсонской области.

Несмотря на минирование береговой линии и вражеские фортификационные сооружения, спецназу ГУР удалось высадиться на левом берегу региона.

"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт", - сказано в сообщении.

При этом россияне восприняли высадку как попытку прорвать их линию обороны - они сразу привлекли к бою подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила данные о том, где находятся вражеские резервы.

"В ходе боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР-82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра", - добавляют в ГУР.

Фото: последствия рейда ГУР (t.me/DIUkraine)