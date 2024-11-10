ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (відео)

Україна, Неділя 10 листопада 2024 13:32
UA EN RU
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (відео) Фото: українські розвідники перехопили переговори військових КНДР (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники перехопили розмову військових КНДР. Ефір вівся корейською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, 9 листопада українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.

"Північні корейці, розміщені для виконання завдань в Курській області, ведуть ефір корейською", - розповіли в ГУР.

За даними спецслужби, у розмові військовий КНДР спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.

Участь військ КНДР у війні в Україні

Про те, що КНДР направляє війська в Україну на чолі трьох генералів, стало відомо на початку жовтня.

Пізніше стало відомо, що їх чисельність перевищує 10 тисяч військових, а брати участь у боях на фронті вони почнуть уже в листопаді. Також у ГУР дізналися, чим росіяни озброїли військових КНДР.

Вже на початку листопада стало відомо, що військові КНДР потрапили під обстріл у Курській області. Крім того, російські морпіхи разом із військовими КНДР пішли у наступ у Курській області 7 листопада. Але зазнали втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
Вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії