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ГУР дізналось, чим Росія озброїла 7 тисяч військ КНДР, перекинутих до кордонів України

Росія, Субота 02 листопада 2024 09:55
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ГУР дізналось, чим Росія озброїла 7 тисяч військ КНДР, перекинутих до кордонів України Фото: чим Росія озброїла 7 тисяч військ КНДР, перекинутих до кордонів України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До районів, близьких з Україною, Росія перекинула 7 тисяч північнокорейських військових. В ГУР дізналися, чим озброїли "новобранців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, в останній тиждень жовтня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК "Фенікс" та РПГ-7", - розповіли в розвідці.

Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, “особливим бурятам” видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

"Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ", - додали в ГУР.

Участь військ КНДР в Україні

На початку жовтня стало відомо, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських солдатів на фронті в Україні.

Спочатку повідомлялося про понад 10 тисяч північнокорейських солдатів та трьох генералів, які почнуть брати участь у боях у Курській області вже у листопаді.

За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО.

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