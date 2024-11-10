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Украинские разведчики перехватили переговоры военных КНДР (видео)

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 13:32
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Украинские разведчики перехватили переговоры военных КНДР (видео) Фото: украинские разведчики перехватили переговоры военных КНДР (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики перехватили разговор военных КНДР. Он велся по-корейски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, 9 ноября украинские военные разведчики перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.

"Северные корейцы, размещенные для выполнения задач в Курской области, ведут эфир на корейском", - рассказали в ГУР.

По данным спецслужбы, в разговоре военный КНДР сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

Участие войск КНДР в войне в Украине

О том, что КНДР направляет войска в Украину под предводительством трех генералов стало известно в начале октября.

Позже стало известно, что их численность превышает 10 тысяч военных, а участвовать в боях на фронте они начнут уже в ноябре.Также в ГУР узнали, чем россияне вооружили военных КНДР.

Уже в начале ноября стало известно, что военные КНДР попали под обстрел в Курской области. Кроме того, российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области 7 ноября. Но понесли потери.

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