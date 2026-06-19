Украинские ракеты впервые претендуют на крупный оборонный контракт в Европе, - Politico

Минобороны Германии рассматривает украинские и израильские крылатые ракеты в качестве альтернативы американским "Томагавкам" для своего арсенала средств дальнего удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , которое ознакомилось с документами по планированию Министерства обороны Германии.

По данным издания, Управление вооружений Министерства обороны Германии обратилось к украинской компании Fire Point и израильскому стартапу Covenant с запросами относительно их ракетной продукции.

Почему Берлин ищет альтернативы

Поводом стало решение Трампа не развертывать в Германии подразделение с ракетами "Томагавк", а также истощение американских запасов из-за войны с Ираном.

По оценкам Washington Post, в первые недели конфликта США выпустили около 850 ракет "Томагавк" - четверть всех запасов. При этом ВМС США получат в этом году лишь 110 новых ракет.

Попытки Берлина приобрести "Томагавки" напрямую также зашли в тупик - Пентагон, по данным Politico, не начнет процесс продажи раньше середины 2026 года.

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Украинские ракеты

В документах планирования фигурируют две украинские системы: крылатая ракета "Фламинго" от Fire Point и реактивный беспилотник средней дальности "Барс".

"Фламинго" имеет дальность 3000 км, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражает цели в России. Ключевое преимущество - цена: около 500 тысяч долларов за единицу, то есть в пять раз дешевле, чем "Томагавк".

Немецкий производитель IRIS-T, компания Diehl Defence, уже ведет переговоры с Fire Point о возможном совместном производстве "Фламинго" в Германии.

Четырёхэтапный план Берлина

Согласно документам, Германия создает многоуровневый арсенал дальнобойных ударов: