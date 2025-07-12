Українські прізвища, що вказують на спадкову творчість та особливий талант: а ваше там є?

Серед безлічі українських прізвищ трапляються такі, що не лише вирізняються звучанням, а й натякають на творчий дар предків. Деякі з них традиційно давалися людям із мистецькими здібностями.

Які прізвища в історії найчастіше пов’язували з талановитими людьми, розповідає РБК-Україна з посиланням на генеалогічний портал Рідні .

Деякі українські прізвища здавна пов’язували з талантами їхніх носіїв - художнім, музичним чи інтелектуальним.

Такі родові імена часто відображали професію, покликання або справу, якою займалась уся родина. І сьогодні вони залишаються символом творчості й майстерності.

Книжник

Прізвище Книжник мають 460 осіб. Найчастіше воно трапляється у Запорізькій області. За поширеністю посідає 10 783 місце в Україні.

Маляр

Це прізвище носять 2953 українці, переважно носії зустрічаються на Наддніпрянщині. Загальний рейтинг за поширеністю - 1423 місце.

Співак

Належить до частих прізвищ центральної України. Має 5107 носіїв та посідає 629 місце за кількістю носіїв.

Музика

Одна з найвідоміших творчих прізвищ. Це родове ім'я мають 11 708 українців, найчастіше - на Поділлі. За поширеністю посідає 227 місце.

Дудар

Прізвище зі звучанням народного інструменту. Його носять 3874 особи, переважно на Волині. У рейтингу за поширеністю займає 1010 місце.