Як назвати доньку, щоб їй щастило в житті: ці старовинні українські імена досі актуальні
Вибір імені для доньки - відповідальний крок для батьків. Адже ім'я має не лише звучати красиво, підходити під прізвище, а й може впливати на характер, долю, навіть удачу дитини.
Які українські імена принесуть дівчинці щастя та подарують удачу, розповідає РБК-Україна.
Яке ім’я вважається щасливим
В українській традиції щасливими називали імена, що:
- пов’язані з природою, чистотою, світлом
- мають позитивне значення у перекладі
- часто зустрічаються в обрядах, піснях і народних казках
- несуть м’яку, теплу або сильну енергетику
Щасливі українські імена для дівчат
Зоряна
Ім'я пов'язане з небом, світлом, зорями. У культурі символізує надію, ясність розуму, мрію. Дівчата з цим іменем часто мають творчу натуру, глибоку чуттєвість і внутрішнє світло.
Богдана
Жіночий варіант імені "Богдан". Символізує Божий дар, дитину з особливою долею. Вважається, що такі дівчата мають сильний захист і природну мудрість.
Лада
Ім'я пов’язане зі слов'янською богинею любові та злагоди. В народі вважали, що ім'я приносить мир, гармонію і добру вдачу в особистому житті.
Віра
З грецької означає "віра". Але в українській культурі це ім’я стало самостійним символом стійкості, світлого духу та моральної сили.
Дарина
Хоча ім’я має перське коріння, воно міцно вкорінене в українській традиції. Символізує дар, благословення. Дівчата з цим іменем часто щедрі, щирі й відкриті.
Мирослава
"Слава миру" або "та, що прославляє мир". Ім'я має глибоке значення і позитивну енергетику. Уособлює спокій, шляхетність і цілісність.
Стефанія
Ім’я походить від грецького "стефанос" - вінець, корона. В українській традиції закріпилось як символ шляхетності, гідності та визнання. Стефанії часто мають сильний характер і добре серце.
Квітослава
Рідкісне, але дуже поетичне ім'я, що перекладається як "слава квітів" або "та, що квітує славу". Пов'язане з образом весни, цвітіння, жіночності. Має м'яку енергетику і вважається іменем для щасливої дитини.
Олеся
Зменшене від Олександра, але в українській мові стало окремим повноцінним ім'ям. Уособлює захист, мудрість і незалежність. Олесі часто мають творчу натуру й гнучке мислення.
Ярина
Традиційне українське ім'я, пов’язане з весною, життям, відродженням. Часто символізує силу духу, енергію, добрий початок. У фольклорі Ярини часто згадуються як життєрадісні, доброзичливі дівчата.
Як обирати ім'я
- Зверніть увагу на значення імені, а не тільки на звучання
- Можливо ім'я має позитивну згадку у вашій родині
- Скажіть ім'я вголос разом з прізвищем - воно має звучати гармонійно
- Проговоріть вголос декілька імен і прислухайтеся - яке вам звучить тепліше і до серця
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Під час написання матеріалу використані джерела: словник українських імен мовознавця Ю. Редько, роботи фольклориста О. Воропая, українські народні пісні та колискові, етнографічні статті.