Як назвати доньку, щоб їй щастило в житті: ці старовинні українські імена досі актуальні

Вибір імені для доньки - відповідальний крок для батьків. Адже ім'я має не лише звучати красиво, підходити під прізвище, а й може впливати на характер, долю, навіть удачу дитини.

Які українські імена принесуть дівчинці щастя та подарують удачу, розповідає РБК-Україна.

Яке ім’я вважається щасливим

В українській традиції щасливими називали імена, що:

пов’язані з природою, чистотою, світлом

мають позитивне значення у перекладі

часто зустрічаються в обрядах, піснях і народних казках

несуть м’яку, теплу або сильну енергетику

Щасливі українські імена для дівчат

Зоряна

Ім'я пов'язане з небом, світлом, зорями. У культурі символізує надію, ясність розуму, мрію. Дівчата з цим іменем часто мають творчу натуру, глибоку чуттєвість і внутрішнє світло.

Богдана

Жіночий варіант імені "Богдан". Символізує Божий дар, дитину з особливою долею. Вважається, що такі дівчата мають сильний захист і природну мудрість.

Лада

Ім'я пов’язане зі слов'янською богинею любові та злагоди. В народі вважали, що ім'я приносить мир, гармонію і добру вдачу в особистому житті.

Віра

З грецької означає "віра". Але в українській культурі це ім’я стало самостійним символом стійкості, світлого духу та моральної сили.

Дарина

Хоча ім’я має перське коріння, воно міцно вкорінене в українській традиції. Символізує дар, благословення. Дівчата з цим іменем часто щедрі, щирі й відкриті.

Мирослава

"Слава миру" або "та, що прославляє мир". Ім'я має глибоке значення і позитивну енергетику. Уособлює спокій, шляхетність і цілісність.

Стефанія

Ім’я походить від грецького "стефанос" - вінець, корона. В українській традиції закріпилось як символ шляхетності, гідності та визнання. Стефанії часто мають сильний характер і добре серце.

Квітослава

Рідкісне, але дуже поетичне ім'я, що перекладається як "слава квітів" або "та, що квітує славу". Пов'язане з образом весни, цвітіння, жіночності. Має м'яку енергетику і вважається іменем для щасливої дитини.

Олеся

Зменшене від Олександра, але в українській мові стало окремим повноцінним ім'ям. Уособлює захист, мудрість і незалежність. Олесі часто мають творчу натуру й гнучке мислення.

Ярина

Традиційне українське ім'я, пов’язане з весною, життям, відродженням. Часто символізує силу духу, енергію, добрий початок. У фольклорі Ярини часто згадуються як життєрадісні, доброзичливі дівчата.

Як обирати ім'я