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10 старовинних українських чоловічих імен-оберегів, які будуть актуальні й зараз

Вівторок 08 липня 2025 08:05
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10 старовинних українських чоловічих імен-оберегів, які будуть актуальні й зараз Чоловічі імена-обереги, які актуальні й зараз (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У давнину ім’я для хлопчика обирали особливо ретельно. Його не просто давали - нарікали, як магічну формулу, яка має захищати, надавати сил і формувати характер. Деякі українські чоловічі імена вважалися справжніми оберегами.

Які чоловічі імена у давнину вважалися справжніми оберегами й вони актуальні й зараз, розповідає РБК-Україна.

Чому ім'я має значення

У давнину наші предки вірили, що ім'я має особливу силу і може захистити від негараздів, наділити рисами характеру та принести удачу.

Сьогодні, коли багато хто повертається до своїх коренів, інтерес до старовинних українських чоловічих імен зростає. Вони не лише милозвучні, а й несуть у собі глибокий зміст, який може бути актуальним і в сучасному світі.

Стародавні імена часто були пов'язані з природою, божествами, рисами характеру чи бажаними якостями. Вони обиралися не випадково, а з надією на щасливу долю.

Деякі з них, здавалося б, давно забуті, але їхня краса та значення знову знаходять відгук у серцях батьків, що шукають для своїх синів щось більше, ніж просто ім'я.

10 імен-оберегів, що не втратили своєї сили

Богдан

Значення: "Богом даний".

Це ім'я несе в собі ідею божественного захисту та особливого благословення. Вважалося, що Богдан - це щаслива людина, яка знаходиться під опікою вищих сил. Сьогодні це ім'я асоціюється з удачею, доброю вдачею та успіхом у починаннях.

Всеволод

Значення: "Той, що всім володіє", "всевладний".

Символізує лідерські якості, силу волі та здатність керувати. Ім'я підходить для сильної, цілеспрямованої особистості, яка прагне до досягнень та вміє вести за собою.

Владислав

Значення: "Той, що володіє славою".

Обіцяє носієві популярність, визнання та повагу. Це ім'я оберіг для тих, хто прагне публічності, має амбіції та бажає бути поміченим.

Святослав

Значення: "Свята слава", "той, що має святу славу".

Несе в собі ідею чистоти, благородства та доблесті. Підкреслює шляхетність душі, чесність та бажання діяти на благо.

Ростислав

Значення: "Той, що примножує славу", "нехай слава зростає".

Символізує постійний розвиток, успіх та примноження досягнень. Ідеальне ім'я для творчих особистостей, науковців, або тих, хто постійно прагне до самовдосконалення.

Ярослав

Значення: "Ярий", "славетний своєю силою", "той, що володіє яскравою славою".

Асоціюється з вольовим характером, енергійністю та яскравістю. Ім'я для лідера, активної та впливової людини.

Любомир

Значення: "Той, що любить мир", "любить світ".

Несе в собі ідею гармонії, доброзичливості та прагнення до спокою. Символізує мудрість, миролюбність та здатність знаходити спільну мову з людьми.

Олег

Значення: "Священний", "святий", "той, що приносить щастя" (скандинавське походження, але глибоко вкорінене в українській історії).

Це ім'я надає носієві ауру авторитету, поваги та надійності.

Яромир

Значення: "сильний", "мирний".

Поєднання сили та гармонії. Таких чоловіків поважали за виваженість. В Україні міцно асоціюється з міцністю, стійкістю та незламністю. Ідеально для сильної, вольової та витривалої особистості.

Мирослав

Значення: "Славить мир", "той, що прославляє мир".

Подібно до Любомира, але з акцентом на активне поширення миру та злагоди. Це ім'я для людини, яка прагне гармонії, справедливості та приносить спокій у своє оточення.

Обираючи ім'я для дитини, батьки вкладають у нього свої надії та побажання.

Старовинні українські імена-обереги - це не лише данина традиції, а й можливість наділити свого сина тією потужною позитивною енергією та змістом, що передавалися з покоління в покоління.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: "Імена в українській культурі", Науковий вісник ЛНУ, Словник старослов’янських імен О. Мельничука, етнографічні розвідки про чоловічі імена в Україні (НАНУ, відділ фольклору).

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