9 традиційних імен, які ви вважали українськими, але це не так

Багато імен, які зараз сприймаються як абсолютно українські та давні, насправді мають іноземне походження і потрапили в український обіг у різні історичні періоди.

РБК-Україна наводить кілька прикладів, які вас здивують.

Наталія (Наталя)

Ім'я Наталія має давнє латинське походження. Воно походить від слова Natalis, що означає "рідний" або "пов'язаний з народженням".

Існує також популярна версія, що ім'я Наталія пов'язане з латинським виразом Dies Natalis Domini, що перекладається як "День народження Господа", тобто Різдво. Тому часто це ім'я трактують як "різдвяна" або "народжена в Різдво", а також "благословенна".

В Україну ім'я Наталія прийшло разом із прийняттям християнства, через церковнослов'янське та грецьке посередництво. Хоча воно має іноземне коріння, в українській культурі воно стало дуже популярним і вже давно сприймається як рідне. Зокрема, свою широку популярність в Україні ім'я здобуло завдяки знаменитій п'єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка".

Тетяна

Це імʼя також не є споконвічно слов'янським, хоча й надзвичайно популярне в Україні. Це ім'я має латинське походження.

Воно походить від давньоримського родового імені Tatianus, що буквально означає "належний (татів) до роду Татія" або "послідовниця Татія". Татій (Tatius) - це ім'я одного з легендарних царів сабінів (стародавнього італійського племені), який, за переказами, правив спільно з Ромулом, засновником Риму.

Ім'я Тетяна стало широко відомим завдяки святій мучениці Татіані Римській, яка жила у III столітті й загинула за віру. З прийняттям християнства на Русі це ім'я, як і багато інших латинських та грецьких імен, прийшло до нас через церковний календар.

Марина

Ім'я Марина має латинське походження. Воно походить від слова marinus, що означає "морська" або "та, що належить до моря".

Це ім'я пов'язане з давньоримською богинею Венерою, яку іноді називали Венера Марина (морська Венера), оскільки за міфами вона народилася з морської піни.

В Україну ім'я прийшло з християнством, адже в церковному календарі шанується Свята Марина (Маргарита) Антіохійська.

Ганна (Анна)

Ім'я Ганна (або Анна) - одне з найпоширеніших у світі та в Україні. Воно має давньоєврейське походження від слова Hannah, що означає "благодать", "милість" або "улюблена". У Біблії це ім'я носила мати пророка Самуїла, а також Свята Анна, мати Діви Марії.

В Україні це ім'я стало популярним дуже давно, з поширенням християнства, і з часом набуло форми "Ганна", яка є більш характерною для української мови.

Олена

Ім'я Олена прийшло до нас із давньогрецької мови. Воно походить від слова Helene, яке має значення "світла", "сяюча", "сонячна" або "факел". У грецькій міфології Олена Троянська була символом неперевершеної краси.

Це ім'я поширилося в усьому християнському світі завдяки святій рівноапостольній Олені, матері імператора Костянтина Великого, яка знайшла Животворний Хрест Господній.

Іван

Хоча ім'я Іван вважається одним із найбільш українських і поширених, воно також має давньоєврейське походження. Воно походить від імені Yochanan, що означає "Яхве (Бог) помилував" або "Бог милостивий".

На Русь (а згодом і в Україну) ім'я Іван прийшло з прийняттям християнства у X столітті. Воно швидко стало одним із найпопулярніших чоловічих імен, витіснивши багато давньослов'янських.

У певний період ім'я Іван стало настільки поширеним, що сприймалося як типове українське, а часто й слов'янське ім'я загалом. Воно міцно асоціюється з образом простого, працьовитого, часто мудрого українця, героя народних казок ("Іван-Царевич", "Іван-Побиван"), козака.

Марія

Марія - ще одне ім'я давньоєврейського походження. Оригінальне ім'я Miryam має кілька можливих тлумачень: "гірка" (через асоціацію з гіркотою рабства в Єгипті), "бажана дитина", "пані" або "та, що любить Бога".

Безперечно, найбільшої популярності ім'я Марія набуло завдяки Діві Марії, матері Ісуса Христа. У християнстві вона є символом чистоти, материнства, смиренності та милосердя.

Ця асоціація надала імені надзвичайної святості та поваги.

В Україну ім'я Марія прийшло разом із прийняттям християнства. Завдяки шануванню Богородиці, воно дуже швидко стало одним із найпопулярніших жіночих імен і міцно вкорінилося в українській традиції. Його можна зустріти в церковних записах, народних піснях, літературі та повсякденному житті протягом століть.

А ще це імʼя є надзвичайно поширеним у світовій літературі, живописі, музиці та фольклорі. В Україні воно також часто зустрічається в художніх творах, що підкреслює його значущість у культурному просторі.

Михайло

Ім'я Михайло також походить із давньоєврейської мови. Воно утворене від фрази Mikha'el, що перекладається як "хто як Бог?" або "рівний Богу?" (у сенсі "ніхто не рівний Богу").

Це ім'я пов'язане з архангелом Михаїлом, який у християнській, ісламській та єврейській традиціях є одним з найшанованіших архангелів, покровителем воїнів і захисником від зла.

Катерина

Ім'я Катерина має давньогрецьке походження. Воно походить від імені Aikaterine, точне значення якого дискутується, але найчастіше його трактують як "чиста", "непорочна" або "незаймана".

Це ім'я стало дуже відомим завдяки святій Катерині Олександрійській, великомучениці, яка є покровителькою студентів, філософів та інших.

Ім'я Катерина прийшло в Україну разом із християнством та церковною традицією. Воно швидко набуло популярності серед дівчат, символізуючи красу, чистоту та стійкість.

Ці імена прижилися в українській культурі настільки глибоко, що стали невіддільною частиною нашої ідентичності, попри своє іноземне коріння. Це є свідченням багатої історії та культурних обмінів, які формували українське суспільство.