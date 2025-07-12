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Украинские фамилии, указывающие на наследственное творчество и особый талант: а ваша там есть?

Суббота 12 июля 2025 08:00
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Украинские фамилии, указывающие на наследственное творчество и особый талант: а ваша там есть? Какие украинские фамилии давали особым людям за талант (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Среди множества украинских фамилий встречаются такие, которые не только отличаются звучанием, но и намекают на творческий дар предков. Некоторые из них традиционно давались людям с художественными способностями.

Какие фамилии в истории чаще всего связывали с талантливыми людьми, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на генеалогический портал Рідні.

Некоторые украинские фамилии издавна связывали с талантами их носителей - художественным, музыкальным или интеллектуальным.

Такие родовые имена часто отражали профессию, призвание или дело, которым занималась вся семья. И сегодня они остаются символом творчества и мастерства.

Книжник

Фамилию Книжник имеют 460 человек. Чаще всего она встречается в Запорожской области. По распространенности занимает 10 783 место в Украине.

Маляр

Эту фамилию носят 2953 украинца, преимущественно носители встречаются на Приднепровье. Общий рейтинг по распространенности - 1423 место.

Певец

Относится к частым фамилиям центральной Украины. Имеет 5107 носителей и занимает 629 место по количеству носителей.

Музыкант

Одна из самых известных творческих фамилий. Это родовое имя имеют 11 708 украинцев, чаще всего - на Подолье. По распространенности занимает 227 место.

Дударь

Фамилия со звучанием народного инструмента. Ее носят 3874 человека, преимущественно на Волыни. В рейтинге по распространенности занимает 1010 место.

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