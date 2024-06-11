Українські прикордонники знищили техніку та живу силу окупантів та показали відео

Фото: ДПСУ знищила ворогів та їх техніку на фронті (ілюстративне фото GettyImages)

Українські прикордонники провели серію успішних ударів по техніці та позиціям окупантів. Результатами роботи вони поділились в мережі.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Telegram.