Українські прикордонники знищили техніку та живу силу окупантів та показали відео
Українські прикордонники провели серію успішних ударів по техніці та позиціям окупантів. Результатами роботи вони поділились в мережі.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Telegram.
Як зазначається в повідомленні, на відео показано роботу прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста".
"Протягом зміни воїни ударними БпЛА вразили чотири артилерійські установки: 122-мм гаубиці "Д-30" та 152-мм гаубиці "Д-20". А також три вантажні військові автомобілі "Камаз-5350", "Урал-4320" та кілька укриттів противника", - зазначають у ДПСУ.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Нагадаємо, вчора ми розповідали, як у Вовчанську прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів.
Сьогодні стало відомо, що українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.
Крім того, українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.
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