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Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську та показали відео

Харківська область, Понеділок 10 червня 2024 16:56
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Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську та показали відео Фото: ДПСУ знищила броньовану техніку РФ у Вовчанську (facebook com usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів у Вовчанську. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають прикордонники, удар було здійснено безпілотником.

Згідно з відео, техніка окупантів розташувалась на одній із вулиць зруйнованого населеного пункту. Там її помітили українські захисники, після чого завдали по декільком одиницям точних ударів з БПЛА.

Другу одиницю техніки окупанти намагались приховати у лісовій місцевості, втім оператори безпілотника змогли знищити і її.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.

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