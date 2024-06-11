ua en ru
Вт, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов и показали видео

Украина, Вторник 11 июня 2024 16:14
UA EN RU
Украинские пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов и показали видео Фото: ГПСУ уничтожила врагов и их технику на фронте (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники провели серию успешных ударов по технике и позициям оккупантов. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, на видео показана работа пограничников бригады Гвардии наступления "Месть".

"В ходе смены воины ударными БпЛА поразили четыре артиллерийские установки: 122-мм гаубицы "Д-30" и 152-мм гаубицы "Д-20". А также три грузовых военных автомобиля "Камаз-5350", "Урал-4320" и несколько укрытий противника", - отмечают в ГПСУ.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

Сегодня стало известно, что украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война России против Украины
NEWS
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
Саммит мира по Украине. Кто из мировых лидеров приедет в Швейцарию, а кого точно не будет
DAILY
"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине