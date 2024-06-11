Украинские пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов и показали видео

Фото: ГПСУ уничтожила врагов и их технику на фронте (иллюстративный фото GettyImages)

Украинские пограничники провели серию успешных ударов по технике и позициям оккупантов. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.