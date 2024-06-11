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Українські прикордонники знищили позиції ворога на Сіверському напрямку (відео)

Фото: ДПСУ знищила позиції ворога на Сіверському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції. Результатами роботи захисники поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"Дрони прикордонників бригади "Помста" ліквідували 8 окупантів та знищили 2 ворожі укриття на Сіверському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, вдень по позиціях противника працюють FPV-дрони, а вночі - важкі ударні бомбери "VAMPIRE".

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, напередодні прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.

Вчора ми розповідали, як у Вовчанську прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів.

Сьогодні стало відомо, що українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

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