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Украинские пограничники уничтожили позиции врага на Северском направлении (видео)

Фото: ГПСУ уничтожила позиции врага на Северском направлении (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции. Результаты работы защитники поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram .

"Дроны пограничников бригады "Месть" ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия на Северском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью - тяжелые ударные бомберы "VAMPIRE".

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, накануне пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении.

Вчера мы рассказывали, как в Волчанске пограничники нанесли удар по бронированной технике оккупантов.

Сегодня стало известно, что украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков на Харьковском направлении.

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