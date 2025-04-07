У ГУР показали, як знищують російські дрони на фронті (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Ці безпілотники були частиною російських спроб розвідки та коригування вогню, проте їхні дії були ефективно нейтралізовані.

Завдяки професіоналізму розвідників було знищено вісім ворожих дроні

Відео, оприлюднене військовими, демонструє момент ураження ворожих БПЛА в небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку.

Спеціалізоване підрозділ “Крила” провели успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) продовжують ефективно знищувати російські безпілотники тактичного рівня в небі над сходом України.

Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.