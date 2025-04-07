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У ГУР показали, як знищують російські дрони на фронті (відео)

Понеділок 07 квітня 2025 14:12
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У ГУР показали, як знищують російські дрони на фронті (відео) Фото: ГУР нищить російські дрони на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Розвідники ГУР продовжують знищувати російські безпілотники на фронті. Українські сили ліквідують ворожі БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) продовжують ефективно знищувати російські безпілотники тактичного рівня в небі над сходом України.

Спеціалізоване підрозділ “Крила” провели успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Відео, оприлюднене військовими, демонструє момент ураження ворожих БПЛА в небі над Запорізькою та Донецькою областями, зокрема на Покровському напрямку.

Завдяки професіоналізму розвідників було знищено вісім ворожих дроні

  • "Zala" - 2 одиниці;
  • "Supercam" - 5 одиниць;
  • "Орлан" - 1 одиниця.

Ці безпілотники були частиною російських спроб розвідки та коригування вогню, проте їхні дії були ефективно нейтралізовані.

Нагадаємо, що у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.

Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.

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