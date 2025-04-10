Втрати РФ від початку вторгнення сягнули 929 тисяч військових, - Генштаб

На ранок четверга, 10 квітня, втрати РФ сягнули 929 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. Також збито 3145 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На вечір 9 квітня на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку.

Зі свого боку, виходячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.

Тим часом, за даними аналітиків, фіксується просування з боку російських загарбників під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області, а також у районі кордону між Сумською та Курською областями.

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