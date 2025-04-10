Втрати РФ від початку вторгнення сягнули 929 тисяч військових, - Генштаб
На ранок четверга, 10 квітня, втрати РФ сягнули 929 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. Також збито 3145 ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 929000 (+1420) осіб ліквідовано;
- танків - 10579 (+3) од;
- бойових броньованих машин - 22033 (+12) од;
- артилерійських систем - 25982 (+70) од;
- РСЗВ - 1359 од;
- засоби ППО - 1127 од;
- літаків - 370 од;
- вертольотів - 335 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32078 (+105) од;
- крилаті ракети - 3145 од;
- кораблі/катери - 28 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43514 (+169) од;
- спеціальна техніка - 3796 (+4) од.
Ситуація на фронті
На вечір 9 квітня на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку.
Зі свого боку, виходячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Покровському і Торецькому напрямках.
Тим часом, за даними аналітиків, фіксується просування з боку російських загарбників під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області, а також у районі кордону між Сумською та Курською областями.
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