Українські прикордонники завдали ударів по позиціях окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Українські прикордонники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Сіверському напрямку і знищили окупантів. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як зазначається, на відео показана робота ударних дронів прикордонників бригади "Помста".
Зазначається, що в ході роботи безпілотниками українським оборонцям вдалось ліквідувати та поранити загалом 8 загарбників.
Нагадаємо, українські прикордонники на Харківському напрямку завдали двох точних ударів по ворожих бліндажах, знищивши живу силу окупантів.
Напередодні прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили розвідувальний безпілотник РФ Zala.
Також ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.
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