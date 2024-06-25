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Украинские пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении (видео)

Фото: ГПСУ уничтожила оккупантов на Северском направлении (иллюстративное фото pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники осуществили серию ударов по враждебным позициям на Северском направлении и уничтожили оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается, на видео показана работа ударных дронов пограничников бригады "Помста".

Отмечается, что в ходе работы беспилотниками украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить 8 захватчиков.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли два точных удара по вражеским блиндажам, уничтожив живую силу оккупантов.

Накануне пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala.

Также мы рассказывали, как пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.

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