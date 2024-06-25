Украинские пограничники нанесли удары по позициям оккупантов на Северском направлении (видео)

Украинские пограничники осуществили серию ударов по враждебным позициям на Северском направлении и уничтожили оккупантов. Результаты работы они обнародовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.
Как отмечается, на видео показана работа ударных дронов пограничников бригады "Помста".
Отмечается, что в ходе работы беспилотниками украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить 8 захватчиков.
Напомним, украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли два точных удара по вражеским блиндажам, уничтожив живую силу оккупантов.
Накануне пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили разведывательный беспилотник РФ Zala.
Также мы рассказывали, как пограничники поразили враждебный расчет БПЛА, скрывавшийся в гражданской застройке.
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