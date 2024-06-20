Ховались у цивільній забудові: прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА (відео)

Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові. Результатами вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільній забудові. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні. Згідно з відео, окупанти облаштувались в одній із будівель, де проводили підготовчі заходи до атак українських захисників. Втім, українським операторам безпілотників вдалось вислідити загарбників та нанести по їх позиції нищівного удару.