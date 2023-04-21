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Українські прикордонники відбили три ворожі атаки на сході та знешкодили 25 росіян

Ілюстративне фото: українські прикордонники відбили три ворожі атаки на сході та знешкодили 25 росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники відбили три атаки російських окупантів в Донецькій області та знешкодили 25 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Українські оборонці, попри надскладну ситуацію в Бахмуті, продовжують стримувати наступ окупантів. Так, вчора ворожі спроби штурму українських позицій успіху також не мали, росіян ліквідували у стрілецьких сутичках.

Підрозділ ДПСУ зупинив ще дві спроби прориву росіян на іншому напрямку в Донецькій області у позиційному бою.

Загалом у ході оборонних дій українські військові знешкодили 25 окупантів: 9 осіб - знищили, ще 16 - поранили.

РБК-Україна повідомляло, що військові показали, як зараз виглядає Бахмут з висоти.

Додамо, що в Міноборони зазначали, що на сході Україні тривають запеклі бої, проте епіцентром все ще залишається Бахмут.

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БахмутГосударственная пограничная служба