Украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян

Украинские защитники, несмотря на сверхсложную ситуацию в Бахмуте, продолжают сдерживать наступление оккупантов. Так, вчера вражеские попытки штурма украинских позиций успеха также не увенчались успехом, россиян ликвидировали в стрелковых столкновениях.

Подразделение ГПСУ остановило еще две попытки прорыва россиян на другом направлении в Донецкой области в позиционном бою.

Всего в ходе оборонных действий украинские военные обезвредили 25 оккупантов: 9 человек - уничтожили, еще 16 - ранили.

РБК-Украина сообщало, что военные показали, как сейчас выглядит Бахмут с высоты.

В Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.

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