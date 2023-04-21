RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян

Иллюстративное фото: украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники отбили три атаки российских оккупантов в Донецкой области и обезвредили 25 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Украинские защитники, несмотря на сверхсложную ситуацию в Бахмуте, продолжают сдерживать наступление оккупантов. Так, вчера вражеские попытки штурма украинских позиций успеха также не увенчались успехом, россиян ликвидировали в стрелковых столкновениях.

Подразделение ГПСУ остановило еще две попытки прорыва россиян на другом направлении в Донецкой области в позиционном бою.

Всего в ходе оборонных действий украинские военные обезвредили 25 оккупантов: 9 человек - уничтожили, еще 16 - ранили.

РБК-Украина сообщало, что военные показали, как сейчас выглядит Бахмут с высоты.

В Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутГосударственная пограничная служба