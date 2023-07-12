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Українські поліцейські в Японії проходять навчання з упізнання загиблих

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Середа 12 липня 2023 01:58
Українські поліцейські в Японії проходять навчання з упізнання загиблих Фото: українські поліцейські в Японії навчаються впізнавати тіла загиблих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські поліцейські вирушили до Японії для проходження спеціальної програми з упізнання загиблих із використанням ДНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Представники делегації вивчатимуть досвід Токіо у проведенні масових розтинів після землетрусу та цунамі 2011 року.

За даними Національного поліцейського агентства Японії, протягом п'ятиденної програми 10 співробітників української поліції пройдуть навчання процедурам масових розтинів, збору зразків та аналізу ДНК.

Українські поліцейські також дізнаються про підхід Японії до охорони психічного здоров'я членів сімей, які втратили близьких, та офіцерів, які займаються впізнанням тіл.

"Ми щасливі, що можемо поділитися своїми знаннями. Як українська, так і японська поліція несуть спільну відповідальність за повернення тіл жертв їхнім сім'ям якнайшвидше", - зазначив радник з міжнародних справ японської поліції Хірокі Цуцуї.

Поліція Японії до кінця лютого цього року провела 15 830 розтинів тіл у префектурах Івате, Міягі та Фукусіма та ідентифікувала 99,7% жертв землетрусу та цунамі, які обрушилися на схід Японії у 2011 році.

Українська делегація також відвідає Національний науково-дослідний інститут поліцейських наук у префектурі Тіба, неподалік японської столиці.

Допомога Японії Україні

Японія від початку повномасштабного вторгнення РФ відмовляє Україні різнопланову допомогу. Так, у рамках проекту допомоги підрозділам ДСНС було передано понад 20 автомобілів для потреб рятувальників та спеціальне захисне обладнання для робіт із розмінування територій.

Також Японія планує виділити Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури. Раніше Токіо вже виділило 23 млн доларів для покриття військових ризиків при інвестиціях в Україну.

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