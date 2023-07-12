Украинские полицейские в Японии проходят обучение по опознанию погибших

Украинские полицейские отправились в Японию для прохождения специальной программы по опознанию погибших с использованием ДНК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Представители делегации будут изучать опыт Токио в проведении массовых вскрытий после землетрясения и цунами 2011 года.

По данным Национального полицейского агентства Японии, в течение пятидневной программы 10 сотрудников украинской полиции пройдут обучение процедурам массовых вскрытий, сбору образцов и анализу ДНК.

Украинские полицейские также узнают о подходе Японии к охране психического здоровья членов семей, потерявших близких, и офицеров, занимающихся опознанием тел.

"Мы счастливы, что можем поделиться своими знаниями. Как украинская, так и японская полиция несут общую ответственность за возвращение тел жертв их семьям как можно скорее", - отметил советник по международным делам японской полиции Хироки Цуцуи.

Полиция Японии к концу февраля этого года провела 15 830 вскрытий тел в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима и идентифицировала 99,7% жертв землетрясения и цунами, обрушившихся на восток Японии в 2011 году.

Украинская делегация также посетит Национальный научно-исследовательский институт полицейских наук в префектуре Тиба, недалеко от японской столицы.

Помощь Японии Украине

Япония с начала полномасштабного вторжения РФ отказывает Украине разноплановую помощь. Так, в рамках проекта помощи подразделениям ГСЧС было передано более 20 автомобилей для нужд спасателей и специальное защитное оборудование для работ по разминированию территорий.

Также Япония планирует выделить Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры. Ранее Токио уже выделило 23 млн долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.