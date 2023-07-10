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Японія профінансувала партію спеціалізованих автомобілів для рятувальників України

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Понеділок 10 липня 2023 21:57
Японія профінансувала партію спеціалізованих автомобілів для рятувальників України Фото: Автомобілі для рятувальників (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Японії профінансував для українських рятувальників 14 спеціалізованих автомобілів класу Toyota Hilux Double Cabin, засоби бронезахисту та рації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Ця техніка надана в рамках реалізації проєкту ПРООН "Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів" та фінансується Урядом Японії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деокупована територія України щільно замінована. Росіяни мінували все на своєму шляху, тож для українських піротехніків попереду багато роботи.

"Бронезахист, техніка та обладнання швидко виходить з ладу і завжди потребує оновлення. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави Японія неодноразово підтримувала піротехнічні розрахунки ДСНС", - додали в МВС.

Інша допомога від Японії

Раніше в рамках проєкту піротехнічним підрозділам ДСНС було передано 8 аналогічних авто та спеціальне захисне обладнання для робіт з розмінування територій.

Також уряд Японії має намір передати Україні близько 100 вантажівок для Збройних сил України. Пізніше стало відомо, що Японія веде переговори про поставки артилерійських снарядів до Сполучених Штатів, щоб поповнити запаси для контрнаступу Збройних сил України.

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