Українські плавці здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024

Ми повідомляли, що медальний відлік для України ще в перший день літніх Паралімпійських ігор відкрив український плавець Антон Коль. Спортсмен виборов "срібло" на 100-метрівці.

Станом на зараз відомо, що Україна отримала вже щонайменше 18 нагород. Про те, хто завоював ювілейну 15 нагороду, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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