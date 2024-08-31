Україна завоювала вже 15 медалей на Паралімпіаді-2024 в Парижі
Українські спортсмени вибороли відразу три нагороди в плаванні на сьогоднішніх змаганнях Паралімпіади. В колекцію медалей для України додались "срібло" та дві "бронзи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України та "Суспільне".
Плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі 100-метрівки на спині (клас S12) та приніс Україні 13-ту медаль Паралімпіади-2024.
Зауважимо, що британець Стівен Клегг у цьому запливі побив світовий рекорд. Спортсмен фінішував з часом 59.02 секунд.
І відразу за Денисенком свою медаль отримала Анна Стеценко. Дівчина стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 на дистанції 100 м на спині (клас S12). Це її сьома нагорода на рівні Паралімпійських ігор.
І ювілейну 15 медаль також отримала Анна Стеценко. Вона виборола бронзову медаль на дистанції 400 м вільним стилем, клас S13.
Наголосимо, що наразі в України вже 15 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі:
- Золото - 1;
- Срібло - 8;
- Бронза - 6.
Нагадаємо, що ще 28 серпня в Парижі розпочались літні Паралімпійські ігри-2024.
Український плавець Антон Коль приніс Україні першу нагороду. В перший день змагань він вирвав "срібло" на 100-метрівці на спині на класі S1.
РБК-Україна писало, що пізніше того ж дня українські плавці завоювали ще три медалі.
Ми вже писали про те, яке місце Україна посіла після другого дня змагань, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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