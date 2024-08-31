Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Мы сообщали, что медальный отсчет для Украины еще в первый день летних Паралимпийских игр открыл украинский пловец Антон Коль. Спортсмен завоевал "серебро" на 100-метровке.

На сегодня известно, что Украина получила уже по меньшей мере 18 наград. О том, кто завоевал юбилейную 15-ю награду, можно узнать в материале РБК-Украина.

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