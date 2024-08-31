RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Фото: украинский пловец Андрей Трусов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024. Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "серебро" и "бронзу" в соревнованиях по плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Украинские пловцы Трусов и Богодайко добыли в борьбе сразу две призовые позиции на дистанции 200 метров комплексным стилем (класс SM7).

Трусов за 50 метров до финиша возглавлял заплыв, однако в итоге уступил аргентинцу Базилофу на 0.12 секунды.

Заметим, что благодаря усилиям наших спортсменов сборная Украины завоевала уже 17-ю и 18-ю медали на Паралимпийских играх-2024.

Мы сообщали, что медальный отсчет для Украины еще в первый день летних Паралимпийских игр открыл украинский пловец Антон Коль. Спортсмен завоевал "серебро" на 100-метровке.

На сегодня известно, что Украина получила уже по меньшей мере 18 наград. О том, кто завоевал юбилейную 15-ю награду, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024СпортсменыСпортзал