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Українські плавці здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024

Париж, Субота 31 серпня 2024 22:04
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Українські плавці здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 Фото: український плавець Андрій Трусов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські плавці здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024. Андрій Трусов та Євгеній Богодайко вибороли "срібло" та "бронзу" в змаганнях з плавання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Українські плавці Трусов та Богодайко вибороли відразу дві призові позиції на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM7).

Трусов за 50 метрів до фінішу очолював заплив, однак у підсумку поступився аргентинцеві Базілофу на 0.12 секунди.

Зауважимо, що завдяки зусиллям наших спортсменів збірна України здобула вже 17-ту та 18-ту медалі на Паралімпійських іграх-2024.

Ми повідомляли, що медальний відлік для України ще в перший день літніх Паралімпійських ігор відкрив український плавець Антон Коль. Спортсмен виборов "срібло" на 100-метрівці.

Станом на зараз відомо, що Україна отримала вже щонайменше 18 нагород. Про те, хто завоював ювілейну 15 нагороду, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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