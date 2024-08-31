Українські плавці здобули подвійний подіум на Паралімпіаді-2024. Андрій Трусов та Євгеній Богодайко вибороли "срібло" та "бронзу" в змаганнях з плавання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зауважимо, що завдяки зусиллям наших спортсменів збірна України здобула вже 17-ту та 18-ту медалі на Паралімпійських іграх-2024.

Трусов за 50 метрів до фінішу очолював заплив, однак у підсумку поступився аргентинцеві Базілофу на 0.12 секунди.

Українські плавці Трусов та Богодайко вибороли відразу дві призові позиції на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас SM7).

Ми повідомляли, що медальний відлік для України ще в перший день літніх Паралімпійських ігор відкрив український плавець Антон Коль. Спортсмен виборов "срібло" на 100-метрівці.

Станом на зараз відомо, що Україна отримала вже щонайменше 18 нагород. Про те, хто завоював ювілейну 15 нагороду, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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