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Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Париж, Суббота 31 августа 2024 22:04
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Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024 Фото: украинский пловец Андрей Трусов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024. Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "серебро" и "бронзу" в соревнованиях по плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Украинские пловцы Трусов и Богодайко добыли в борьбе сразу две призовые позиции на дистанции 200 метров комплексным стилем (класс SM7).

Трусов за 50 метров до финиша возглавлял заплыв, однако в итоге уступил аргентинцу Базилофу на 0.12 секунды.

Заметим, что благодаря усилиям наших спортсменов сборная Украины завоевала уже 17-ю и 18-ю медали на Паралимпийских играх-2024.

Мы сообщали, что медальный отсчет для Украины еще в первый день летних Паралимпийских игр открыл украинский пловец Антон Коль. Спортсмен завоевал "серебро" на 100-метровке.

На сегодня известно, что Украина получила уже по меньшей мере 18 наград. О том, кто завоевал юбилейную 15-ю награду, можно узнать в материале РБК-Украина.

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