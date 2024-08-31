Украинские пловцы завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024. Андрей Трусов и Евгений Богодайко завоевали "серебро" и "бронзу" в соревнованиях по плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Заметим, что благодаря усилиям наших спортсменов сборная Украины завоевала уже 17-ю и 18-ю медали на Паралимпийских играх-2024.

Трусов за 50 метров до финиша возглавлял заплыв, однако в итоге уступил аргентинцу Базилофу на 0.12 секунды.

Украинские пловцы Трусов и Богодайко добыли в борьбе сразу две призовые позиции на дистанции 200 метров комплексным стилем (класс SM7).

Мы сообщали, что медальный отсчет для Украины еще в первый день летних Паралимпийских игр открыл украинский пловец Антон Коль. Спортсмен завоевал "серебро" на 100-метровке.

На сегодня известно, что Украина получила уже по меньшей мере 18 наград. О том, кто завоевал юбилейную 15-ю награду, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.