Голос нації. Українські письменники й ілюстратори, яких читає та визнає весь світ

Сергій Жадан

Твори Сергія Жадана перекладені щонайменше 20 мовами та є популярним у США, Німеччині, Польщі, Франції, Італії, Угорщині й Латвії.

На рахунку Жадана - п'ять романів, 11 поетичних збірок, музичні проєкти, екранізація та численні нагороди у Швейцарії, Польщі, Німеччині та США. Серед них і номінація на PEN America Literary Awards, Премія Свободи (Швейцарія), Премія миру (Німеччина) та нагорода імені Ганни Арендт.

Сергій Жадан (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Оксана Забужко

У 1996 році роман "Польові дослідження українського сексу" став літературною сенсацією і вивів сучасну українську прозу на новий рівень. Відтоді Оксана Забужко опублікувала понад 20 книг, її твори перекладають і ставлять на сценах європейських та американських театрів.

Забужко відома також як авторка філософських праць і есеїв, а з початку повномасштабної війни стала одним із найгучніших українських голосів у світі, закликаючи міжнародну спільноту до справедливості.

Оксана Забужко (фото: facebook.com/oksana.zabuzhko)

Юрій Андрухович

Один із перших українських письменників, що зацікавив іноземну публіку. Співзасновник "станіславського феномену", він зробив постмодернізм впізнаваним явищем у нашій літературі.

Першу міжнародну премію отримав ще у 1996 році, а нині має понад десять престижних нагород. Його твори перекладені щонайменше 15 мовами та продаються по всьому світу.

Окрім власної творчості, Андрухович знаний як перекладач. Він адаптував українською "Ромео і Джульєтту", "Гамлета" та інші класичні тексти.

Юрій Андрухович (фото: facebook.com/yuri.andrukhovych)

Андрій Курков

Автор, чиї твори неодноразово входили до європейських бестселерів і були екранізовані. Курков відомий завдяки гостросюжетним романам із детективними елементами та несподіваними фіналами.

Його книги перекладені 36 мовами, а рецензії регулярно публікують у The New York Times. Окрім літератури, Курков активно представляє Україну за кордоном, даючи інтерв'ю провідним ЗМІ.

Андрій Курков (фото: Вікіпедія)

Катерина Бабкіна

Одна з наймолодших, але вже найвідоміших українських авторок у світі. Її книги перекладені щонайменше шістьма мовами, а у 2021 році вона стала однією з трьох українських лауреатів престижної європейської премії "Ангелус".

У доробку Бабкіної понад 20 книжок, включно з поезією, прозою та сценаріями. Під час війни письменниця виїхала до Великої Британії з дочкою, але активно займається культурною та волонтерською діяльністю.

Катерина Бабкіна (фото: instagram.com/babkina)

Андрій Любка

Один із наймолодших українських авторів, що здобув міжнародне визнання. Його твори перекладають різними мовами, особливу увагу за кордоном привернули есеї та коротка проза.

У 2017 році Любка отримав премію імені Юрія Шевельова за есеїстику, а його книги неодноразово входили до списків "Книги року BBC". Тривалий час письменник не видавав нових творів, але читачі вже очікують на новинку від нього - пригодницький роман "Вечір у Стамбулі".

Це історія про те, як український письменник у розпал війни з Росією вирушає до Туреччини на презентацію перекладу своєї книжки. Здавалося б, звичайна літературна поїздка. Але перед від’їздом до нього звертається офіцер Служби безпеки України з невеличким проханням.

Андрій Любка (фото: instagram.com/andriylyubka)

Євгенія Кузнєцова

За словами Євгенії, вона завжди знала, що її життєве завдання - писати. Першу художню книжку Євгенії "Спитайте Мієчку" видали 2021 року. Вона також увійшла у Короткий список у номінації Книга року BBC-2021.

Євгенія написала науково-популярне видання про мовну політику у часи СРСР "Мова-меч: як говорила радянська імперія". Роман "Драбина" Кузнєцової став книгою року BBC-2023.

Цьогоріч Євгенія Кузнєцова увійшла до довгого списку літературної премії Центральної Європи Angelus.

Євгенія Кузнєцова (фото: book.artarsenal.in.ua)

Українська література в міжнародних конкурсах

У 2019 році книжка "Я так бачу" української творчої майстерні "Аґрафка" потрапила до списку призерів конкурсу "Найкрасивіша книга року". Журі розглянуло понад 600 заявок із 32 країн світу. Призерами конкурсу стали одразу 14 книг, а "Я так бачу" нагородили бронзовою нагородою.

Книга "Я так бачу" увійшла до списку найгарніших книг року 2019 (фото: "Видавництво Старого Лева")

У 2025 році міжнародна мистецька платформа dPICTUS оприлюднила перелік зі 100 найкращих книжок-картинок 2025 року. До переліку увійшла книжка "З півслова. Про спілкування та розуміння одне одного" письменниці й ілюстраторки Романи Романишин та ілюстратора Андрія Лесіва.

Книжка "З півслова. Про спілкування та розуміння одне одного" (фото: "Видавництво Старого Лева")

До довгого списку літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку 2025 увійшли книжки The Ukraine Артема Чапая, "Мої жінки" Юлії Ілюхи та "Забуття" Тані Малярчук.

Українські ілюстратори на світовій арені

У 2025 році українська ілюстраторка Євгенія Полосіна стала лавреаткою американської премії American Illustration. У 2023 році вона стала переможницею премії "Найкращий книжковий дизайн" від Книжкового Арсеналу за документальний комікс "Блекаут. Хроніки нашого життя під час війни Росії проти України".

Ілюстрація Євгенії Полосіної (фото: chytomo.com)

Крім того, на початку цього року Болонський ярмарок дитячої книги оприлюднив перелік переможців 59 Болонської виставки ілюстраторів. Ілюстраторка з України Марія Гайдук стала однією з переможниць.

Ілюстрація Марії Гайдук (фото: chytomo.com)

Фіналістками премії також стали ще чотири українські художниці: Оксана Драчковська, Софія Купріянова Анна Іваненко й Олеся Секереш.

Ірина Бабаніна, Женя Полосіна, Юлія Ґвілім, Вікторія Кієнко й Марія Тіхонова увійшли до довгого списку престижної премії для ілюстраторів World Illustration Awards 2025.

Окрім того, до довгого списку увійшла ілюстрація художниці українського походження Анни До.