Американець назвав українських письменників і співаків, яких обожнюють у США

Американець Майкл Віллена, який уже кілька років живе в Україні, активно цікавиться українською культурою, слухає сучасну музику, читає поезію та навіть записує подкаст із творчими людьми.

Улюблена українська музика в США

Серед українських виконавців Майкл насамперед згадує Кузьму Скрябіна.

"Я дуже люблю Скрябіна. На це багато причин, але загалом, бо він дуже талановитий чоловік", - каже він.

Також до його улюблених потрапили "Один в каное", "Бумбокс", "Tember Blanche", BRYKULETS, "Nazva" та "TVORCHI". Саме ці гурти він почав слухати одразу після переїзду.

"У мене є подкаст "Крапля натхнення", де ми говорили з різними музикантами або виконавцями. Там я й познайомився з ними", - додає він.

Улюблені письменники та поети

Серед письменників Майкл відзначає Юрія Іздрика.

Український поет Юрій Іздрик (фото: instagram.com/izdryk_y)

"Нещодавно він був у Луцьку. Я бачив його виступ. Він такий як рок-зірка. І це дуже круто", - ділиться враженнями американець.

Також у списку його улюблених - Леся Українка і Ліна Костенко. Хоча читати українською йому складно, він намагається не здаватися.

"Мені потрібна моя дружина або Google Translate. Тобто я не можу сказати, що все розумію, але сучасні вірші для мене легші", - пояснює він.