Спецоперація розвідки: в Україну повернули стародрук із підписом Шептицького (фото)
В Україну повернули унікальний історичний стародрук, який містить автограф видатного митрополита Андрія Шептицького.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) у Facebook.
Про який стародрук йдеться і чим він важливий
Громадянам розповіли, що Служба зовнішньої розвідки України продовжує повертати на Батьківщину культурні цінності, які були викрадені і вивезені:
- як під час Другої світової війни;
- так і після розпочатої РФ повномасштабної війни проти України.
Так, співробітники СЗРУ віднайшли та повернули в Україну рідкісний стародрук - молитовну книгу "Требник" 1844 року з маргіналією (автографом) митрополита Андрія Шептицького (видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття, провідника Української Греко-Католицької Церкви).
Історичний стародрук (фото: facebook.com/SZRUkraine)
"На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів". Підпис: Андрей Шептицький", - розповіли українцям і опублікували відповідне фото.
Напис у книзі, зроблений "від руки" (фото: facebook.com/SZRUkraine)
Цей напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.
Коли "Требник" було втрачено і як його розшукали
Українцям розповіли, що згідно з переказами місцевої громади, "Требник" був втрачений під час Другої світової війни, коли:
- храм пограбували;
- частина церковного архіву була знищена або розпорошена.
"Доля стародруку з маргіналією Андрія Шептицького тривалий час залишалась невідомою", - зауважили у СЗРУ.
"Автограф" Шептицького на сторінці стародруку (фото: facebook.com/SZRUkraine)
Уточнюється, що силами та засобами Служби зовнішньої розвідки було проведено "довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності до нашої держави".
Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Унікальний стародрук, який повернули в Україну (фото: facebook.com/SZRUkraine)
"Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни", - зауважили у СЗРУ.
Уточнюється, що "Требник" - не лише пам'ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії.
"Робота СЗРУ з повернення культурних цінностей триватиме й надалі", - підсумували в національній розвідувальній службі.
Публікація СЗРУ (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)
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