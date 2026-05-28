Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen

Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку на шведських винищувачах Gripen. Восени цього року програма навчання буде суттєво розширена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона.
За словами шведського міністра, поява літаків Gripen на озброєнні Збройних сил України стане "новою главою в історії повітряної оборони" країни.
Україна не просто отримує авіацію, а створює сучасні повітряні сили, які здатні вести бойові дії та адаптуватися до найсуворіших умов.
"Навчання українських пілотів та технічного персоналу вже триває і буде розширено восени цього року. Літаки Gripen C/D можуть бути сумісними з такими видами озброєння, як IRIS-T, AMRAAM та ракети великої дальності Meteor. Йдеться про літаки, озброєння, навички та технічне забезпечення", - зазначив Пол Йонсон.
Глава оборонного відомства Швеції уточнив, що передачу винищувачів планують розпочати на початку наступного року. Це відбудеться одразу після ухвалення необхідних рішень та отримання офіційних дозволів.
Загалом Швеція планує пожертвувати Україні 16 винищувачів Gripen C/D. Крім того, українська сторона планує закупити до 20 нових літаків Gripen E/F для розбудови своїх майбутніх військово-повітряних сил.
Мета цієї співпраці - якнайшвидше зміцнити обороноздатність України зараз і закласти основу для модернізації ВПС на найближчі десятиліття.
"Сильніші українські повітряні сили зменшать простір для російської агресії та зроблять Європу безпечнішою", - резюмував міністр.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони визначило шведські JAS 39 Gripen одним із головних пріоритетів для зміцнення українських Повітряних сил.
Очікується, що взимку Україна отримає від Швеції перші 16 літаків модифікацій C і D. Згодом заплановано закупівлю ще понад двох десятків бортів найновішої серії Е.
Крім того, перша партія шведських винищувачів надійде в Україну разом із далекобійними ракетами "повітря-повітря" Meteor. У розробці авіації JAS 39 Gripen компанії Saab закладено високу ефективність проти російських засобів протиповітряної оборони.
Поєднання цих літаків із ракетами Meteor створить так звану "довгу руку" для українських Повітряних сил. Це озброєння дозволить ефективно відганяти російські літаки-носії керованих авіаційних бомб (КАБ) від лінії фронту та забезпечить суттєвий захист для української піхоти.