Украинские пилоты уже обучаются на истребителях Gripen

Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. Осенью этого года программа обучения будет существенно расширена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона.
По словам шведского министра, появление самолетов Gripen на вооружении Вооруженных сил Украины станет "новой главой в истории воздушной обороны" страны.
Украина не просто получает авиацию, а создает современные воздушные силы, которые способны вести боевые действия и адаптироваться к самым суровым условиям.
"Обучение украинских пилотов и технического персонала уже продолжается и будет расширено осенью этого года. Самолеты Gripen C/D могут быть совместимы с такими видами вооружения, как IRIS-T, AMRAAM и ракеты большой дальности Meteor. Речь идет о самолетах, вооружении, навыках и техническом обеспечении", - отметил Пол Йонсон.
Глава оборонного ведомства Швеции уточнил, что передачу истребителей планируют начать в начале следующего года. Это произойдет сразу после принятия необходимых решений и получения официальных разрешений.
В целом Швеция планирует пожертвовать Украине 16 истребителей Gripen C/D. Кроме того, украинская сторона планирует закупить до 20 новых самолетов Gripen E/F для развития своих будущих военно-воздушных сил.
Цель этого сотрудничества - как можно быстрее укрепить обороноспособность Украины сейчас и заложить основу для модернизации ВВС на ближайшие десятилетия.
"Более сильные украинские воздушные силы уменьшат пространство для российской агрессии и сделают Европу более безопасной", - резюмировал министр.
Напомним, ранее Министерство обороны определило шведские JAS 39 Gripen одним из главных приоритетов для укрепления украинских Воздушных сил.
Кроме того, первая партия шведских истребителей поступит в Украину вместе с дальнобойными ракетами "воздух-воздух" Meteor. В разработке авиации JAS 39 Gripen компании Saab заложена высокая эффективность против российских средств противовоздушной обороны.
Сочетание этих самолетов с ракетами Meteor создаст так называемую "длинную руку" для украинских Воздушных сил. Это вооружение позволит эффективно отгонять российские самолеты-носители управляемых авиационных бомб (КАБ) от линии фронта и обеспечит существенную защиту для украинской пехоты.