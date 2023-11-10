Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, - Ігнат

Про це заявила речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Полковник зазначив, що навчання льотчиків ЗСУ на цих західних літаках "просувається згідно з планом", при цьому деталі з цього приводу поки що не висвітлюють.

"Процес пішов - і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо", - розповів він.

Представник Повітряних сил уточнив, що польоти в небі на Ф-16 поки що проходять не всі наші льотчики, які навчаються експлуатації винищувачів.

"Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом", - сказав Ігнат.

Тут слід зазначити, що раніше західні ЗМІ з посиланням на чиновників стверджували, що українські льотчики вже літають на F-16, проте представники Повітряних сил ЗСУ говорили, що не оголошуватимуть про це до появи фотографій наших пілотів у кабіні цих винищувачів.

F-16 для України

Зазначимо, що низка країн погодилася надати Україні винищувачі F-16. Йдеться про Нідерланди, Данію та Бельгію. Тим часом у США йде навчання пілотів на американських винищувачах.

У Повітряних силах кажуть, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів справжніми винищувачами F-16. А видання Politico стверджує, що ЗСУ вже розпочали льотну підготовку.

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада повідомив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців. Це означає, що незабаром наші пілоти пересядуть на F-16.

8 листопада у ПС ЗСУ заявили, що у Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16