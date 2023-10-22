Українські пілоти пересядуть на справжні F-16 найближчим часом. Але є нюанс

Українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Правда, у супроводі інструкторів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, українські пілоти виконали "домашнє завдання" й зараз на "етапі пересадки".

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом, - сказав Ігнат.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

При цьому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

Нещодавно стало відомо, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.