Украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе, - Игнат

Украинские пилоты начали проходить практическое обучение на истребителях F-16 уже в воздухе.

Об этом заявила спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Полковник отметил, что обучение летчиков ВСУ на этих западных самолетах "продвигается согласно плану", при этом детали по этому поводу пока не освещают.

"Процесс пошел - и это самое главное. Партнеры не слишком хотят детализировать процесс прохождения обучения. Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе непосредственно", - рассказал он.

Представитель Воздушных сил уточнил, что полеты в небе на Ф-16 пока проходят не все наши летчики, которые обучаются эксплуатации истребителей.

"Не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану", - сказал Игнат.

Тут следует отметить, что ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников утверждали, что украинские летчики уже летают на F-16, однако представители Воздушных сил ВСУ говорили, что не станут объявлять об этом до появления фотографий наших пилотов в кабине этих истребителей.

F-16 для Украины

Отметим, что ряд стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Речь идет о Нидерландах, Дании и Бельгии. Тем временем в США уже идет обучение пилотов на американских истребителях.

В Воздушных силах говорят, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. А издание Politico утверждает, что ВСУ уже приступили к летной подготовке.

Президент Украины ВладимирЗеленский 7 ноября сообщил, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев. Это значит, что скоро наши пилоты пересядут на F-16.

8 ноября в ВС ВСУ заявили, что в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16